Senesi, l'intermediario: "E' tra le 2-3 scelte per sostituire Koulibaly, il Feyenoord lo venderà solo per l'offerta giusta"

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie di mercato del Napoliche punta Senesi per la difesa. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi, nel curare gli interessi del calciatore.

"Senesi primo della lista del Napoli in caso di cessione di Koulibaly? Inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tanto. Credo che dal punto di vista tecnico e generale, nonostante possa essere Spalletti l'allenatore e Gattuso quello dello scorso, il management è rimasto inalterato. Avranno le loro 2-3 scelte e tra queste ci sarà anche Senesi. Giocatore importante ma bisogna vedere se il mercato porta quei soldi che il Feyenoord reputa sufficienti. Quest'anno mi sento di dire che non c'è più la strategia di trattativa, c'è attenzione massima perché altrimenti economicamente parlando rischi di farti male. Senesi è un calciatore sul mercato che tutti sondano in questo momento. Si fa ancora fatica a fare l'offerta giusta. Il Feyenoord ascolta però deve arrivare l'offerta giusta.

Se arriva l'offerta per Koulibaly di 30 milioni e poi ne devi spendere 20 a quel punto devi fare tanti conti andando a prendere uno calciatore patrimonialmente superiore e con minore ingaggio. Sì continuità tecnica ma anche quella economica. Questo è l'ultimo passaggio nel mercato di Koulibaly perché a 31-32 anni il verso cambia: o scegli di finire la carriera al Napoli o diventa difficile economizzare. Il Milan si farà un calcolo simile sul rinnovo di Romagnoli".