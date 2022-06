Sebino Nela: "Ostigard nome adatto per la panchina. Sullo scambio Luis Alberto-Zielinski..."

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino Nela:

“Abbiamo vinto gli Europei, ma ci sono state delle giornate complicate, siamo arrivati a vincerli con i rigori. Non so cosa sia accaduto dopo l’Europeo, perché abbiamo perso punti contro Irlanda Del Nord, Bulgaria e perso lo scontro diretto con la Macedonia.

Ostigard? Se il Napoli sta cercando qualcuno per la panchina potrebbe essere un buon acquisto. Potrebbe fare bene in caso di bisogno, ci sono tante coppe e partite da giocare. Chi parte meglio tra Napoli e Roma? Ogni stagione è a sè. La stagione della Roma è stata positiva solo per la vittoria della Conference. Siamo abituati da una vita al fatto che appena finisce il campionato, inizia quello dei procuratori. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Lo farei di corsa, amo i giocatori continui”.