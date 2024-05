Se salta Conte chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? C'è un indizio

Nuovo allenatore Napoli - Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore per far partire un progetto che si spera possa essere vincente in vista dei prossimi anni. Intanto, occhio alla scelta tecnica con Antonio Conte in pole. Contatti vivissimi ma non è detto che alla fine si trovi la quadra visto che Il Mattino parla ancora di distanza da colmare, occhio al piano B.

Allenatore Napoli: la scelta se salta Conte

E' questo il momento decisivo per il futuro del Napoli, perché il presidente De Laurentiis sta trattando con Antonio Conte l'accordo per le prossime stagioni. E' proprio in queste ore che si deciderà tutto per il nuovo allenatore del Napoli ma c'è ancora distanza con il tecnico e quindi nulla è scontato.

Infatti, ci sono già le ipotesi se dovesse saltare l'accordo con Conte con il Napoli che ha pronto il piano B: Italiano è la prima scelta di ADL ma giocherà il 29 maggio la finale di Conference League con la sua Fiorentina e poi inizierà a guardarsi attorno perché in scadenza, ci sono forti interessamenti anche di Bologna e Torino.

L'altro nome porta a Stefano Pioli che è estato esonerato dal Milan e ha già trovato l'accordo per la buonuscita e per guardare già al futuro con la sua prossima squadra. Conte la prima scelta, ma senza accordo si chiuderà subito per un'alternativa in casa Napoli. ADL non vuole più aspettare secondo Il Mattino.