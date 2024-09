"Se ricevi un’offerta dal Galatasaray vai subito". Osimhen convinto da Mertens e Drogba?

Calciomercato SSC Napoli - Al mattino di ieri, martedì 3 settembre, ha toccato il suolo turco Victor Osimhen. Ad accoglierlo ad Istanbul oltre 3mila tifosi del Galatasaray, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Osimhen convinto da Mertens e Drogba?

Al suo arrivo Victor Osimhen ha dichiarato: «Ho già parlato con Mertens, sarà bello incontrarci di nuovo», dopo l’esperienza a Napoli nel 2020-22.

«Avevo sentito Mertens per telefono prima di venire. Darò il mio massimo per il Galatasaray. Dries mi aveva aiutato molto quando sono venuto al Napoli, e adesso con lui e altri compagni riusciremo a ottenere dei successi»

Come racconta la Gazzetta dello Sport, "pare che non solo Mertens l’abbia consigliato sul Gala. Ma anche il suo idolo di sempre, quel Didier Drogba a Istanbul nel 2023-14 che gli ha detto per telefono: «Se ricevi un’offerta dal Galatasaray, non pensarci due volte, vai subito». L’affare poi l’ha propiziato il procuratore George Gardi".