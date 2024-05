"Se chiamasse ADL..." De Zerbi-Napoli, ricordate cosa annunciò il suo vice due mesi fa?

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore Napoli, irrompe adesso anche il nome di Roberto De Zerbi per la panchina partenopea. Ancora alla caccia del designato e con Antonio Conte che sembra allontanarsi, Aurelio De Laurentiis dià il via all'accelerata finale per annunciare la nuova guida tecnica entro questo mese così da gettare le basi del nuovo ciclo e avviare anche il calciomercato che dipende strettamente dall'arrivo del neo Ds Giovanni Manna e appunto dal nuovo tecnico. E oltre a Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano al momento bloccati dalle finali rispettivamente di Europa e Confernce League, oltre che Stefano Pioli che deve però prima liberarsi eventualmente dal Milan, spunta anche l'ex azzurro finora al Brighton.

Nuovo allenatore Napoli, De Zerbi possibile pista a sorpresa?

Le parti però si sono lasciate e De Zerbi è attualmente svincolato, il che rischia di cambiare tutti gli scenari finora in essere. A partire del Napoli che sembrerebbe aver sondato la pista per l'ex attaccante che lo stadio Maradona - all'epoca San Paolo - lo ha conosciuto benissimo così come l'intera piazza partenopea.

Un nome che fa già sognare la piazza e che metterebbe forse tutti d'accordo per lo spessore umano del 44enne di Brescia e per la qualità di calcio che propone. Ma sarebbe davvero possibile un suo approdo in azzurro? Dipende dal progetto, ma Napoli - se De Laurentiis volesse affondare davvero - non sarebbe così indietro nelle gerarchie se ci fossero le giuste condizioni per ripartire con una programmazione adeguata.

De Zerbi-Napoli, l'annuncio del vice un'indicazione?

Tornano alla mente in tal senso le parole di Andrea Maldera, vice allenatore di De Zerbi al Brighton in data 21 marzo 2024, a Radio Kiss Kiss Napoli: "De Zerbi al Napoli? Roberto è innamorato dell’Italia, è il suo paese e il Napoli rientra tra le sue squadre preferite. Stiamo benissimo al Brighton, abbiamo altri due anni di contratto, poi se arrivasse una proposta dall’Italia, ed anche da Napoli, Roberto la terrebbe in considerazione. Perché dire di no a una piazza come Napoli eventualmente?”. Chissà che queste parole, se trovassero conferma, non possano fare la differenza oggi.