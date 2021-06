Bomba TuttoSport: Schuurs erede di Koulibaly, incontro emissari-entourage: c'è il sì del giocatore!

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport in un articolo a firma di Raffaele Auriemma qualora dovesse arrivare il club con il ricco assegno per Kalidou Koulibaly, il Napoli non si farà trovare impreparato. La squadra mercato ha individuato in un olandese dell’Ajax, il centrale difensivo utile a dare una svolta al reparto: Perr Schuurs.

Calcio mercato Napoli, intesa con Schuurs

Calciomercato Napoli, obiettivo Schuurs Ajax

Gli emissari del Napoli, secondo quanto scrive Tuttosport, hanno già incontrato i suoi agenti strappando il gradimento per l’eventuale cessione che dovrà essere discussa con l’Ajax, titolare del cartellino fino al 2025.

Chi è Peer Schuurs

Ha soltanto 21 anni e ha appena vinto l’Eredivisie (20 gare da titolare su 34) nel ruolo che prima era di De Ligt, ha un piede destro vellutato e l’altezza giusta (1,91) per permettere al Napoli di migliorare sulle palle alte. In più, ha la personalità per impostare “dal basso”.