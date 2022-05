Schouten-Napoli, ripresi i contatti: gradimento del giocatore! Novità per Svanberg | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli. Jerdy Schouten continua ad essere un obiettivo del Napoli. Già in passato sul CalcioNapoli24.it vi avevamo parlato dell'interessamento del club azzurro per il centrocampista del Bologna, che in vista della prossima sessione di calciomercato è tornato nei pensieri della società del presidente De Laurentiis.

Schouten Napoli, gli aggiornamenti

Schouten, centrocampista olandese classe '97, è tra gli obiettivi principali per la mediana azzurra: come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, sono stati riallacciati i contatti tra le parti per cercare un punto d'incontro. Il Napoli lo considera l'ideale sostituto di Diego Demme, che potrebbe lasciare gli azzurri dopo il poco minutaggio raccolto sotto la gestione Spalletti.

Ad oggi non ci sono stati ancora contatti ufficiali con il Bologna, che valuta Schouten tra i 10 ed i 15 milioni di euro avendo altri due anni di contratto, ma c'è da registrare il gradimento del centrocampista per la destinazione partenopea. La pista resta dunque percorribile, perchè il calciatore viene considerato ideale sia nella fase di costruzione che di non possesso: vedremo cosa riserverà il prossimo calciomercato con aggiornamenti che arriveranno sull'asse Napoli-Bologna.

Svanberg-Napoli, le ultime

Proprio nel club felsineo c'è anche un giocatore che segue il Napoli: ovvero Svanberg. Il centrocampista, secondo quanto raccolto, viene però considerato dallo staff partenopeo un colpo più "offensivo", ovvero un potenziale sostituto tattico di Zielinski. Anche in questo caso ci saranno degli aggiornamenti nelle prossime settimane.

