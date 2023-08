Schira: "Ultime su Demme e Gaetano, mentre su Samardzic-Napoli..."

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Mercato Napoli? Demme ha sempre il solito problema: per lui il Napoli vuole 1M o 2M di euro, oltre al fatto che il suo stipendio tocca i 3M. Per cui è un'operazione che costicchia per un calciatore che comunque non ha giocato tanto. Su Gaetano ho notizie discordanti, voci vicine al calciatore mi dicono che i discorsi con Frosinone e Verona sono stati un po' accostati. Samardzic? Penso che resti, ieri ha anche giocato titolare. Sicuramente è un nome per le prossime sessioni di mercato, che piace tanto al Napoli e a Cristiano Giuntoli. Al momento i tempi tecnici per lasciarlo andare e sostituirlo non ci sono.