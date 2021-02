Calciomercato Napoli - Tutti pazzi per Vincenzo #Italiano: il Napoli ci pensa per il dopo Gattuso e il Sassuolo lo segue se Roberto De Zerbi dovesse andare via. Sullo sfondo Fiorentina. Il tecnico è sotto contratto fino al 2022 (opzione 2023) con lo Spezia ma può liberarsi dietro pagamento clausola di 1 milione di euro. Questo quanto rivelato di Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.