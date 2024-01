Calciomercato Napoli, ultimi giorni per trovare una sistemazione a Gianluca Gaetano che chiede maggior spazio e continuità da qui a fine stagione. E a tal proposito è arrivato una proposta per il centrocampista di Cimitile. “Il Napoli ha chiesto Gaetano al Napoli in prestito”, svela infatti il collega esperto di mercato Nicolò Schira.