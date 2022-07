Schira: "Simeone al Napoli entro 15 giorni, passi avanti e passi indietro per Deulofeu"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Capitolo Deulofeu? "Nelle trattative ci sono sempre passi in avanti ed altri indietro. Il club aveva trovato l'accordo con il giocatore, ma non con l'Udinese. I friulani hanno messo in conto di vendere lo spagnolo, tra le squadre che si giocheranno le proprie carte per acquistarlo è presente anche il Napoli. La società bianconera chiede 20 milioni di euro, i partenopei restano sullo sfondo interessati"

Simeone in e Petagna out, ed uno tra Kepa e Navas per la porta: operazioni possibili? "Navas non è avvcinabile al Napoli per le cifra elevata del suo ingaggio, a meno che il Psg non paghi la metà dello stipendio. Simeone, invece, è molto vicino agli azzurri, i quali hanno trovato l'intesa con l'argentino ma non con il Verona. Attraverso il ricavato della cessione di Petagna al Monza, sarà ingaggiato il Cholito entro una quindicina di giorni".