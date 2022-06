Schira: "Rinnovo Ospina, il Napoli offre un biennale a 2 milioni di euro. Ecco la richiesta del giocatore"

Calciomercato Napoli, continua a soffiare aria di separazione tra SSC Napoli e David Ospina. Il portiere colombiano sembra ormai lontano dall'ipotesi di rinnovare il suo contratto con il Napoli ed è ormai destinato a dire addio per lasciare spazio ad Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione.

Rinnovo Ospina

Conferme in questo senso arrivano anche dal giornalista Nicolò Schira, che su Twitter spiega nei dettagli la situazione di Ospina a Napoli, parlando di "doppia distanza tra le parti sul rinnovo". Secondo Schira, infatti, Ospina sarebbe disposto a rinnovare ma solo sulla base di un contratto triennale, "mentre gli azzurri hanno offerto un biennale".

Distanza anche di tipo economico, sulle cifre del nuovo ingaggio. "C'è un milione di distanza tra la richiesta del calciatore", pari a 3 milioni di euro all'anno, e l'offerta proposta dal Napoli, che si è fermata ai 2 milioni di euro a stagione.