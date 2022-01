Schira: "Ospina ha offerte importanti, ma se resta Meret andrà via! Rinnovo Fabian? Situazione preoccupante"

Notizie calcio - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sul calciomercato del Napoli

"Non vuole impegnarsi in operazioni a titolo definitivo, ma solo prestiti. Vogliono prendere giocatori abili e arruolabili e utili alla causa adesso. Gli investimenti vogliono farli per l'estate e Parisi è l'obiettivo. Tagliafico può essere una soluzione per l'immediato ma ha 30 anni e non ci si può investire a lungo termine".

Sul rinnovo di Mertens e Ospina

"Sono due storie diverse: il primo vuole restare, il Napoli lo vuole tenere ma deve abbassare il suo stipendio. Se lo dimezza e fa una scelta di vita, a quel punto come punta di scorta si può tenere, ma 5,5 milioni non li potrebbe guadagnare. Per Ospina ci sono delle riflessioni in corso da parte del calciatore che ha delle offerte importanti: dal Real Madrid - Ancelotti lo vuole - e dall'Arabia Saudita a cifra elevate. Il suo futuro è legato anche a quello di Meret: se rimane Ospina lui può andare via".

Su Fabian Ruiz ed i rumors di mercato

"C'è un silenzio assordante. Da qualche mese il rinnovo è fermo ed è preoccupante. Bisogna stare vigili, se non rinnova in estate se arriva un'offerta importante si può pensare di sacrificarlo. Dopo tanti alti e bassi quest'anno sta trovando continuità di rendimento".

Sul possibile acquisto di Amazon del Napoli