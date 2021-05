Ultime notizie calcio mercato - Nicolò Schira, giornalista, su Twitter ha fatto il punto sulle ultime notizie relative a De Paul dell'Udinese, accostato anche al Napoli:

"L'Udinese vuole 35/40mln di euro per vendere Rodrigo De Paul e preferirebbe farlo senza giocatori come contropartita. L'Atletico Madrid considera De Paul il primo obiettivo e ha offerto 25 milioni di euro la scorsa settimana, Milan e Juventus sono interessate al centrocampista ma non hanno ancora fatto offerte".