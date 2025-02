"Rischia di non decollare il giro degli esterni: la Lazio aveva bussato al Napoli per Cyril Ngonge, il cui arrivo avrebbe potuto liberare Loum Tchaouna per il #Bologna che aveva già incassato il si del ragazzo. Per ora si registra frenata del Napoli su Ngonge che stoppa tutto". Lo riporta l'esperto Nicolò Schira.