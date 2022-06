Schira: "Mertens non è al centro del progetto, manca la quadra con l'Udinese per Deulofeu"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Oggi è il Mertens day, quali sono le novità a riguardo? "Al momento non ci sono grossi segnali, evidentemente non c'è la priorità da parte del Napoli di prolungare il contratto del belga. Non è al centro del progetto azzurro, c'è un silenzio assordante attualmente che non promette nulla di buono, soprattutto per il calciatore".

L'addio del belga sbloccherà l'affare Deulofeu o sarà necessaria un'altra uscita? "Deulofeu è un obiettivo del Napoli, ha raggiunto già l'accordo con il club azzurro. A livello giornalistico, potrebbe esserci questo in ed out, ma è da tempo nel mirino degli azzurri, i quali devono trovare una quadra con l'Udinese".