Schira: "Maldini non convince Sarri, il Napoli lo valuta per..."

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Schira: Maldini non convince Sarri, il Napoli lo valuta per...

Il futuro di Daniel Maldini resta uno dei temi caldi di questo segmento di calciomercato. Il talento offensivo di proprietà dell’Atalanta non rientra al momento in un progetto tecnico definito e la sua posizione continua a essere oggetto di valutazioni e contatti, in Italia e non solo.

Lazio in stand-by, si inseriscono nuove pretendenti

A fare il punto sulla situazione è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che sui social ha chiarito gli ultimi sviluppi legati al classe 2001: "Daniel Maldini resta in uscita dall’Atalanta. C’era intesa di massima con la Lazio, ma Sarri non sembra convinto e per questo l’affare per ora non si chiude. Genoa l’ha chiesto in prestito. Sullo sfondo Juventus e Napoli che lo valutano come opzione per completare la rosa".

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