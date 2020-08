Ultime calciomercato Napoli. Il giornalista Nicolò Schira, attraverso un aggiornamento su Twitter, ha parlato dei movimenti in attacco dal Napoli:

"Il Napoli come terza punta ripensa a Kevin Lasagna (Udinese), scoperto da Giuntoli quando militava nell'Este. Dovesse arrivare, per Andrea Petagna possibile percorso alla Roberto Inglese in prestito o come contropartita in altre operazioni".