Schira: "Il Napoli fa sul serio per Elmas, incontro in giornata per provare a chiudere"

Il collaboratore della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira conferma su Twitter quanto scritto da CalcioNapoli24.it in merito ad Elif Elmas:

"Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas: appuntamento in giornata per il centrocampista del Fenerbahce, che i turchi valutano 18 milioni. L'obiettivo di Giuntoli è di strappare però uno sconto. Positivi i summit con il papà-agente Xhevat e l'intermediario Gardi (l'uomo giù in foto, ndr)".

George Gardi intermediario Napoli per Elmas col Fenerbahce

Calciomercato Napoli le ultimissime su Elmas, Giuntoli cerca lo sconto

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, in queste ore la trattativa può subire l’accelerata decisiva ed essere portata a termine entro la fine di questa settimana: oggi, infatti, si terrà un incontro - telefonico o di persona, non è dato sapere -, tra Elmas, il suo agente Fali Ramadani ed il Napoli.

Spunta un dettaglio molto interessante: Elif Elmas in questo momento non è impegnato nel ritiro pre stagionale del Fenerbahce perchè in permesso. Dovuto a cosa? Proprio a questo incontro con il Napoli, permesso valido fino alla giornata di domani 10 luglio. Il club azzurro ha già contattato il Fenerbahce ed ha voglia di chiudere il trasferimento quanto prima.