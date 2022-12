Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, svela su Twitter un affare in chiusura per il Napoli. Si tratta del rinnovo contrattuale di Alessandro Zanoli, che è il preludio al suo trasferimento in prestito alla Sampdoria nello scambio con Bartosz Bereszynski. Ecco quanto scritto da Schira:

