Calciomercato Napoli - Nicolò Schira annuncia le ultime di mercato su Napoli Emerson Palmieri: "Il Napoli sta lavorando per firmare Emerson Palmieri, che è la prima scelta come nuovo terzino sinistro dallo scorso maggio. Colloqui in corso con Chelsea. Nuno Tavares è stato offerto da intermediari, ma non è mai stato nelle scelte di Spalletti".