Calciomercato Napoli - Potrebbe essere Marfella il terzo portiere anche nella prossima stagione. Con Nikita Contini che è ad un passo dalla cessione in prestito: manca ormai davvero poco, potrebbe salutare Castel di Sangro, infatti.

A dare la notizia della cessione di Nikita Contini, è l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"Sampdoria in chiusura per il prestito del portiere Nikita Contini dal #Napoli. Arriva in blucerchiato per fare il secondo portiere della Samp".