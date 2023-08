Schira: "Cagliari avanti per Matteo Prati, offerti 5 milioni più bonus alla SPAL"

Napoli - Il Cagliari in pressing per Matteo Prati, giovane talento della SPAL che è anche un chiaro obiettivo per il futuro del Napoli. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Cagliari ha offerto 5 milioni più bonus alla SPAL per convincerlo a cederlo. Decisive le prossime ore con i sardi favoriti su tutti.