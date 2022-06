Schira: "Attesa per il summit ADL-agente. Correa? Non lo escludo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Riguardo la questione Koulibaly? "Non ci sono grosse novità, bisogna attendere il summit tra l'agente Ramadani e De Laurentiis. Piace tanto alla Juve, Barcellona e Chelsea. È necessario monitorare le offerte che arriveranno al Napoli e poi si vedrà".

È emersa la notizia secondo cui Correa potrebbe essere il sostituto di Mertens: è vera? "Non ho avuto segnali a riguardo, ma non escludo questa ipotesi. Il modulo utilizzato da Spalletti potrebbe non essere ideale per l'argentino, ma è chiaro che non svolgo io il ruolo di allenatore".