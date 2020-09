Schira annuncia: "Nuovi contatti Roma-Napoli per Milik: 4,5mln a stagione offerti al polacco"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato via Twitter un aggiornamento sulla trattativa fra Akradiusz Milik e la Roma:

Milik e Younes

"Continuano i contatti tra #Roma e #Napoli per il passaggio di Arek #Milik in giallorosso: sul tavolo per il polacco un quinquennale da €4,5M netti a stagione. #calciomercato".