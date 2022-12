Scambio Zanoli-Breszkynski, è fatta: nell'operazione è compreso anche Contini!

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fornisce un breve aggiornamento in merito alla trattativa tra Napoli e Sampdoria per lo scambio dei terzini Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski.

Scambio Napoli Sampdoria

Il giovane Zanoli andrà in prestito alla Sampdoria, mentre il terzino polacco che ha ben figurato ai Mondiali verrà in prestito a Napoli per fare da vice-Di Lorenzo. Secondo Il Mattino, "i due prestiti verranno ufficializzati alla riapertura del mercato a gennaio". Si tratta dunque di un'operazione ormai conclusa che attende solo i tempi tecnici per essere formalizzata.

Ma non è finita qui, perché stando a quanto riportato dal Mattino, nello scambio Zanoli-Bereszynski è compreso anche il ritorno a Napoli del giovane portiere Nikita Contini, che dunque rientrerà anticipatamente dal prestito alla Sampdoria per fare il terzo portiere.