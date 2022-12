Scambio Zanoli-Bereszynski, il Napoli valuta senza fretta anche per motivi di lista. Affare in fase embrionale | ESCLUSIVA

Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Samp è più di una semplice idea. Il terzino del Napoli ha chiesto di poter andare a giocare per poi tornare in azzurro con più minuti ed esperienza sulle spalle. Tra Giuntoli e Zanoli c'è un rapporto che va al di là del calcio. Il classe 2000 deve infatti praticamente tutto al diesse che lo prelevò dal Carpi quando era un perfetto sconosciuto. Dicevamo però del possibile scambio tra Napoli e Samp ed allora ecco alcune novità raccolte in esclusiva dalla nostra redazione.

Arrivano conferme totali da ambedue le società per quanto riguarda questo possibile affare, ma non siamo nella fase clou. Giuntoli sta facendo delle valutazioni anche per quanto riguarda la lista prima di affondare il colpo per Bereszynski. Napoli e Samp sono in stretto contatto ma per adesso la situazione è ancora tutta da imbastire nei dettagli e soprattutto sulla formula dei rispettivi trasferimenti.



