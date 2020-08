Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni aggiornamenti sul possibile scambio Under-Milik tra Napoli e Roma:

Giuntoli ha in agenda l’incontro con i dirigenti della Roma per l’operazione Under. Le parti avrebbero raggiunto una sorta d’intesa che prevede lo scambio con Milik oltre alla cessione del giovane Ricciardi. I silenzi della Juve avrebbero convinto l’attaccante della nazionale polacca a prendere in seria considerazione l’ipotesi Roma.