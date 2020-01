Scambio Politano-Llorente, Il Mattino: l'esterno disposto ad accettare Napoli, pista sempre più fattibile. Pronte tre alternative

Calciomercato Napoli - Lo scambio saltato, tra mille polemiche, tra l'Inter e la Roma, con Politano che avrebbe dovuto raggiungere la squadra di Fonseca e Spinazzola quella di Conte, potrebbe agevolare sul mercato della SSC Napoli. Ad affrontare il tema è l'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino".

Mercato Napoli, scambio Politano-Llorente: le ultime

L'ipotesi di uno scambio tra l'ex Sassuolo e Llorente si fa ogni giorno più completa, soprattutto considerando le difficoltà che stanno trovando i nerazzurri per chiudere con Giroud del Chelsea. Si tratta di una pista che si fa ogni giorno più percorribile: con l'arrivo del mancino interista, infatti, Mertens tornerebbe ad essere l'alternativa a Milik, con la coppia Insigne-Politano a sinistra e dall'altra parte Callejon-Lozano. Il ds azzurro, stando a quanto si legge sul noto quotidiano, sarebbe in costante contatto con Davide Lippi, agente del calciatore, che da parte sua avrebbe già dato la sua disponibilità a chiudere all'ombra del Vesuvio la stagione. Altri tre nomi da tenere in considerazione: Lasagna dell'Udinese, Caputo del Sassuolo e Petagna della Spal.