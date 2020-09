Scambio Milik-Under, Gazzetta: Napoli e Roma non ne sono venute a capo! Adesso il rischio di perdere Arek a zero spaventa

Ultime mercato Napoli - Roma e Napoli non sono venute a capo della complessa trattativa che doveva portare Milik nella Capitale e Under da Gattuso, lasciando un nodo da sbrogliare a entrambe le dirigenze. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Gli azzurri aspettano l’offerta giusta per salutare Milik: il rischio di perdere il polacco a zero il prossimo giugno - quando gli scadrà il contratto - spaventa sempre più, dopo che Aurelio De Laurentiis ha già investito 80 milioni per il suo sostituto Osimhen. A Roma, Cengiz Under rischia diventare una spina per Fonseca, che si trova una batteria di esterni troppo affollata"