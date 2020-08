Scambio Meret-Pau Lopez, da Roma svelano: per Gattuso non è il titolare, ma il Napoli ha stoppato tutto!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, interessante retroscena del Corriere della Sera edizione Roma su Alex Meret e sul possibile nuovo portiere del club giallorosso. La Ssc Napoli ha stoppato sul nascere qualsiasi tipo di trattativa

Nuovo portiere Roma, cinque nomi per sostituire Pau Lopez

Cragno, Meret, Joronen, Gollini e Perin, in ordine sparso. Se la Roma riuscirà a cedere Pau Lopez - il Valencia, che ha gravi problemi finanziari, lo vorrebbe solo in prestito ma la formula non convince i giallorossi - è probabile che il successore dello spagnolo possa venire fuori da questa lista. In cima c’è Alessio Cragno, sul quale però il Cagliari, che dalla Roma prenderà Juan Jesus, per il momento fa muro. Nei discorsi intavolati con il Napoli riguardo Cengiz Under e Milik, si è parlato anche della possibilità di uno scambio di prestiti tra Meret, che Gattuso non considera titolare, e Pau Lopez ma i partenopei hanno stoppato tutto. Gollini, che attualmente è fermo per la lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro, potrebbe rientrare invece in un’ipotesi di scambio con Florenzi, che piace alla Juventus che deve liberarsi di Perin. Il finlandese Jesse Joronen, del Brescia, sarebbe il più facile da prendere, ma per ora è l’ultima scelta.