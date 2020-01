Scambio Llorente-Politano, Tuttosport: approcci tra i due club, affare in stand-by

CALCIO MERCATO NAPOLI - Tre errori condannano il Napoli di Gattuso, l'Inter passa al San Paolo e raggiunge la Juventus. Lukaku (doppietta) e Lautaro sembrano inarrestabili al cospetto della retroguardia azzurra. In fase offensiva, invece, il Napoli spreca troppo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Ieri sera al San Paolo approcci per lo scambio di prestiti Llorente-Politano con l’Inter. Al momento l’affare è stato messo in stand by, perché i due giocatori non sono ancora convinti di cambiare destinazione. Nel caso se ne riparlerà più avanti.