Scambio Llorente-Politano, Tuttosport: nuovi contatti Giuntoli-Ausilio, ora potrebbe sbloccarsi!

Calciomercato Napoli - Diego Demme, Stanislav Lobotka e ora Amir Rrahmani. Ma potrebbe non essere finite qui le operazioni del Napoli in questa sessione di mercato. Oltre all'ipotesi di un terzino sinistro, con Kostas Tsimikas nel mirino ma con Faouzi Ghoulam che blocca tutto, resta sullo sfondo anche uno scambio con l'Inter tra Fernando Llorente e Matteo Politano. E a tal proposito sembrerebbero esserci nuovi sviluppi interessanti.

Ecco quanto riporta Tuttosport oggi in edicola:

Per l’esterno sinistro “basso” bisognerà capire se Ghoulam andrà altrove per giocare 6 mesi in prestito. Circostanza complessa, perchè l’algerino percepirà dal Napoli altri 2 milioni fino a giugno e nessuna società investirà questo danaro per un calciatore tutto da verificare sotto l’aspetto atletico. L’affare Tsimikas, quindi, resta congelato. Invece potrebbe sbloccarsi il doppio prestito Llorente-Politano ideato due settimane fa con l’Inter. L’esterno offensivo interista non andrà più alla Roma ed il Chelsea ha bloccato la cessione di Giroud: i due ds Ausilio e Giuntoli sono tornati a dialogare.