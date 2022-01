Scambio Icardi Dembele, il Barcellona può chiudere il clamoroso colpo col PSG

I colleghi di Calciomercato.com riportano una notizia proveniente dalla Spagna in merito ad un pazzo colpo di mercato che si potrebbe profilare nelle ultime ore di questa sessione di gennaio. Protagonisti dell'affare Icardi e Dembele:

"Una pazza idea da ultime ore di mercato. Barcellona e Paris Saint-Germain stanno pensando a un affare comune che possa aiutare entrambe le società e risollevare il morale di due riserve di lusso. Il Barça cerca da tempo di piazzare Ousmane Dembelé, prima della scadenza del suo contratto e a causa dell'ormai nota rottura in sede di trattativa per il rinnovo, mentre il Psg ragiona sulla possibilità di cedere Mauro Icardi. Secondo RAC1, i due club pensano a uno scambio che possa giovare a tutti, liberando il club blaugrana da una situazione scomoda e riportando il bomber argentino in Catalogna, dove è cresciuto calcisticamente".