Scambio Dalbert-Biraghi, domani incontro a Milano per chiudere

Inter e Fiorentina, procede spedito l'affare riguardante lo scambio tra il brasiliano Dalbert e Cristiano Biraghi. Attraverso il suo sito, Gianluca di Marzio dà importanti aggiornamenti in merito:

Inter e Fiorentina cercano l’accordo per lo scambio tra Biraghi e Dalbert. Domani ci sarà l’incontro tra le due società. Pradè sarà a Milano e cercherà di definire l’operazione, forte della volontà di Dalbert che ha accettato Firenze come destinazione. Il giocatore brasiliano aveva come alternativa il ritorno a Nizza, ma non c’è stato l'accordo tra il club francese e l’Inter. Lo scambio di prestiti con Biraghi invece fa contenti entrambi. Domani previsto l'incontro tra le parti per trovare l'intesa.