Scambio Chiesa-Di Lorenzo: ecco chi ha bloccato tutto da Napoli

Calciomercato Napoli - Scambio tra Federico Chiesa e Giovanni Di Lorenzo tra Juventus e Napoli, arrivano notizie in merito a quello che è il retroscena che spunta fuori e sui motivi della frenata della trattativa. Come riportato da Tuttosport, non c'è stata possibilità di andare avanti con Di Lorenzo, perché la fermezza del Napoli e di Conte pare aver fatto breccia nel desiderio del terzino di cambiare squadra. Peraltro l’ingaggio attuale di Chiesa sarebbe già al top per gli azzurri, che non giocheranno le coppe.