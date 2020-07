Sassuolo, l'ad Carnevali bluffa: "Progetto ambizioso con De Zerbi, Boga è incedibile! Vedo Milik all'estero"

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo ha parlato del futuro neroverde bluffando anche sull'obiettivo mercato Napoli Jeremy Boga, dichiarato incedibile.



Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti. Il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra. Intanto adesso vorremmo provare ad arrivare davanti al Milan. Milik alla Juventus o all’estero? Estero".