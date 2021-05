Calciomercato Napoli - Jeremie Boga fa andare su tutte le furie il Sassuolo. Il calciatore ivoriano ha rivelato in una recente intervista che andrà via. Una scelta condivisa con la società che però non vuole far calare il suo prezzo, per questa è arrivata la risposta del club con il ds Giovanni Carnevali che ha annunciato che non partirà per meno di 40 milioni. In arrivo una multa per il calciatore che piace anche al Napoli.