Calciomercato Napoli - Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo che interessa anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Foot Mercato dopo le voci di un suo possibile cambio maglia in Serie A: "E’ troppo presto per parlare di un addio al Sassuolo. Prima di tutto devo fare una buona stagione con il mio club, segnando molto e aiutando con gli assist i miei compagni. Solo dopo potrò pensare di andare in un club più importante".

Boga