Sarri sta tornando in panchina: può aiutare un giocatore della Juve

Calciomercato - Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato riguardo a quello che sarebbe un clamoroso ritorno in panchina di Maurizio Sarri pronto a rimettersi in gioco dopo le dimissioni dalla Lazio di inizio 2024. Dopo che sono sfumate le ipotesi Milan e Roma adesso per lui c'è un'altra panchina.

Calciomercato: chiamano Sarri per la panchina

A sorpresa, potrebbe non essere un club a convincere Maurizio Sarri a tornare ad allenare ma una Nazionale. Ci sono ora di continui retroscena che riguardano quella che è la notizia lanciata dai colleghi di Radiomercato ch parlano di una possibilità all'estero con l'addio di Dragan Stojkovic da ct della Serbia e a quel punto potrebbe diventare proprio Maurizio Sarri il nuovo commissario tecnico della Nazionale serba, che sembra pronta a un cambiamento dopo i deludenti risultati ottenuti agli Europei e in Nations League.

Stojkovic potrebbe essere destinato a una nuova avventura in Arabia Saudita che aprirebbe così una grande occasione per Sarri che pare essere proprio uno dei principali candidati per prendere il suo posto in panchina. Sarri con la Serbia ritroverebbe Sergej Milinkovic-Savic allenato già alla Lazio e potrebbe rilanciare la carriera di Dusan Vlahovic che in questo moment non vive un periodo sereno.