Sarri-Juve, Tuttosport - Dopo la finale incontrerà il Chelsea per accettare i bianconeri! Paratici incontra i rappresentati per chiudere

Calciomercato Juve - Maurizio Sarri mercoledì a Baku giocherà la sua prima finale europea contro l’Arsenal, poi ci sarà tempo di pensare alla Juventus. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nei giorni seguenti a Londra con (o contro, si vedrà) il Chelsea per provare a liberarsi in modo da dire sì alla Juventus. Il suo nome resta in pole position nel gran premio sul circuito Nedved-Paratici della Continassa. Le uniche mosse veramente concrete sono state fatte per lui, anche se non c’è da escludere altre ipotesi.

Sarri il favorito per la panchina della Juve

Proprio ieri ha parlato Paratici, spegnendo le voci su Pep Guardiola che continua a far sognare i tifosi bianconeri.

«Abbiamo le idee chiare sull’allenatore, ci sono ancora competizioni in corso, quindi dobbiamo aspettarne la fine. Appena risolviamo la questione allenatore, possiamo poi pensare al mercato, visto che seguiremo le sue indicazioni. Vogliamo mettere insieme la migliore squadra possibile e affidarla a un grande allenatore. Abbiamo le idee chiare! La fiducia che abbiamo in Paulo è grandissima come dimostra il rinnovo di contratto e il fatto che gli stiamo sempre vicini».

Paratici ha incontrato a più riprese i rappresentati di Sarri per capire i margini dell’operazione. Margini peraltro fattibili per chiudere l'operazione, visto che al Chelsea hanno già in mano il sostituto: Frankie Lampard. E che Sarri guadagna 6,4 milioni di euro lordi a Londra, meno della metà di quanto Allegri guadagnava alla Juventus.