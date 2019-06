Sarri-Juve, sarà rivoluzione! Repubblica: "Via Dybala, tante novità! 4-3-3 e nuovo attacco stellare" [GRAFICO]

Ultimissime sul mercato Juve. L'edizione nazionale di Repubblica prova a ipotizzare quello che sarà lo schema di gioco che Maurizio Sarri adotterà in bianconero.

Per Nocione, come lo chiamavano a Perugia (testa dura, lignea) si tratta di vincere la Champions e lo scudetto (questo è il minimo) in bellezza, velocità, inventiva e spettacolo.

Calciomercato tutte le trattative Juve con Sarri

Secondo quanto riferisce Maurizio Crosetti su Repubblica Maurizio Sarri conserverà le certezze: il pallone sempre, 4 difensori alti, 3 centrocampisti assortiti, 3 punte di cui due larghe, le care vecchie ali. Niente falso nove stavolta, Dybala non farà come Mertens o Hazard, anzi non farà proprio niente perché andrà via.

Nei progetti della Juve, tre campioni per cambiare tutto: Milinkovic (più di Pogba, su cui c’è anche il Real) in mezzo, Chiesa e Icardi davanti. Il terzino destro potrebbe farlo Danilo, quello sinistro Alex Sandro se gli passano le paturnie. Il sogno è De Ligt, intoccabili i dioscuri Bonucci e Chiellini, anche se Rugani è cresciuto proprio nell’Empoli di Sarri ed è un pupillo. Nel timbro sarriano Pjanic farà Jorginho, Chiesa si vestirebbe da Callejon e Milinkovic diventerebbe una specie di Hamsik, con Ronaldo a fare quello che vuole e dove vuole, anche se meno centravanti rispetto alle ultime stagioni: in area, semmai, più Icardi con Cristiano vecchio stile, il fenomeno all’ala e poi ci pensi lui.