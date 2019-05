Sarri-Juve, Tuttosport - Oggi Ramadani con l'agente di Sarri da Marina per liberarlo! Agnelli ha già incontrato il presidente del Chelsea

Mercato Juve - La lunga giornata di Maurizio Sarri e di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus è stato immortalato ieri proprio nell’hotel del tecnico toscano dove casualmente alloggia il Chelsea. Come riporta Tuttosport, il numero uno bianconero, e dell’Eca, sta preparando la riunione dell’Esecutivo dell’Uefa (è arrivato in Azerbaigian con Evelina Christillin e Michele Uva). Un incrocio all’interno del lussuoso albergo, tra Agnelli e Sarri, è inevitabile: un cordiale saluto e basta, come ovvio. Troppo importante la finale, troppo importante la forma da rispettare. Sarri legato ai Blues, Sarri prima scelta della Juventus per ereditare la panchina che è stata per cinque anni di Massimiliano Allegri, plurivincitore. E toscano.

Sarri-Juve, la situazione

Agnelli che incrocia Sarri, Agnelli che però, come da programma, lascia la capitale dell’Azerbaigian al termine proprio delle riunioni Uefa, senza presenziare alla finale di Europa League. Ma in quel flash dal Four Seasons, seduto al tavolo con Andrea, fra gli altri, c’è proprio il presidente del Chelsea, ovvero Bruce Buck.

Non sarà facile perà trattare con Roman Abramovich che in questi ultimi anni ha dilapidato un patrimonio in allenatori esonerati o comunque non liberati e quindi a libro paga: in quindici anni, suppergiù, il magnate russo ha speso cento milioni. Sarri ora deve sedersi al tavolo con lo zar, e con la zarina Marina Granovskaia che gestisce le finanze del club giunto terzo in Premier League con Sarri debuttante.

Intanto Fali Ramadani, potentissimo agente, oggi ha appuntamento con il Chelsea per chiedere la “liberazione” di Sarri. Ramadani (che affianca Alessandro Pellegrini, rappresentante del tecnico) a tu per tu con la Granovskaia, con un finale non proprio scontato. Anche per questo la Juventus si tiene aperte altre piste.