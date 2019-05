ULTIM'ORA - Sportitalia annuncia: "Passi avanti della Juve per Sarri"

Allenatori Juve - Quotzione Juve per il prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia è Maurizio Sarri il favorito numero uno! Questo l'annuncio attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale di Sportitalia: "Ultim'ora, passi avanti della Juventus per Maurizio Sarri". Il tecnico del Chelsea, secondo i colleghi, sarebbe il primo nome per la panchina bianconera.

Quote nuovo allenatore Juve, per i bookmakers è Sarri il favorito!

Continuano a cambiare di continuo le quote dei bookmakers per il prossimo allenatore della Juventus. Sul noto sito scommesse Eurobet spuntano le quote dei favoriti: Sarri al primo posto con Pep Guardiola, poi Simone Inzaghi della Lazio. Restano vive le piste che portano a Mourinho, Conte, Pochettino e Deschamps.