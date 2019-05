Sarri alla Juve, peggio di Higuain: napoletani in fibrillazione, ma l'odore dei soldi tenta il Comandante

Calciomercato - Sarri alla Juve? E' questa una delle ultimissime notizie calde in tema di calcio mercato. L'addio anticipato di un anno (rispetto al contratto firmato) di Massimiliano Allegri con la Juventus, ha generato tantissima curiosità nell'ambiente Juve e non solo, per scoprire chi sarà dopo cinque anni il nuovo tecnico bianconero. Uno dei nomi che comincia a circolare con diversi riscontri è quello di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli ed attualmente al Chelsea, ma non in ottimi rapporti con società e ambiente nonostante il buon anno e una finale d'Europa League ancora da giocare. Le voci sono giunte anche a Napoli e questo non ha fatto felice i tifosi azzurri che negli ultimi anni con Quagliarella e poi Higuain hanno dovuto già assistere a dei 'tradimenti' che hanno portato rabbia e delusione.

Sarri Juve, perché sarebbe un torto?

Sarri alla Juve per i napoletani sarebbe un'offesa troppo grande, quasi peggio di Higuain che saltava al coro sotto la Curva 'Difendo la città', per poi sposare ed essere ripudiato dalla Vecchia Signora. Il motivo? Perché Sarri identificava il popolo e un esempio è lo striscione 'Sarri uno di noi' esposto in Curva al San Paolo anche in questa stagione.

Ma che Sarri stesse cambiando l'aveva intuito già Aurelio De Laurentiis, quando in una intervista disse che il tecnico gli confidò che 'Al prossimo contratto voglio arricchirmi'.

Al Chelsea è accaduto, ma alla Juventus potrebbe accadere ancora di più. Inoltre, sono altri i motivi per il quale un passaggio dell'ex Napoli alla Juventus potrebbe essere visto dai sostenitori partenopei come un grande torto:

Lotta al palazzo, la Juve è l'emblema di un sistema;

Un napoletano alla Juve è già di base un controsenso, dalle ragioni storiche al potere. Ne sanno qualcosa Cannavaro e Ferrara a cui non è stato mai perdonato i propri trascorsi in bianconero;

e a cui non è stato mai perdonato i propri trascorsi in bianconero; Dito medio lo scorso anno ai tifosi juventini per le offese razziste e gli sputi al bus del Napoli a difesa di un intero popolo;

Sarri, icona di un calcio romantico fatto di bellezza, rinnegherebbe quasi il suo credo segnato dal lavoro e l'umiltà, cedendo alla tentazione del più potente dove l'unica cosa che conta è vincere, ad ogni costo e con ogni mezzo.

Prossimo allenatore Juve, le quote dei bookmakers: Sarri favorito!

Continuano a cambiare di continuo le quote dei bookmakers per il prossimo allenatore della Juventus. Sul noto sito scommesse Eurobet spuntano le quote dei favoriti: Sarri al primo posto, poi Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte. Restano vive le piste che portano a Mourinho, Guardiola, Pochettino e Deschamps.