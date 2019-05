Sarri alla Juve, TuttoSport: "Partiti i sondaggi: il passato napoletano non sarebbe una discriminante"

Ultime calciomercato - Soltanto ieri attraverso un comunicato la Juventus ha fatto sapere che Max Allegri non siederà più sulla panchina bianconera: poche ora dopo inevitabilemnte è partita la caccia al nome del possibile sostituto. L'edizione odierna di Tuttosport prende in esame diversi profili, da Guardiola a Deschamps: spunta però il nome di Maurizio Sarri.

Attenzione anche a Maurizio Sarri, che ha due anni di contratto con il Chelsea e uno stipendio da 6,9 milioni di euro. Il passato napoletano non sarebbe una discriminante, anzi i sondaggi sono già partiti, mentre a Stamford Bridge l’appeal del tecnico toscano è segnalato in calo. A meno di un exploit nella finale di Europa League (29 maggio a Baku), il terzo posto in Premier potrebbe non bastare per la conferma né a Sarri, né a Gonzalo Higuain.