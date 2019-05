Sarri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus. In giornata ci sarà l'incontro tra il suo procuratore ed il Chelsea. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marina Granovskaia è disposta a liberare l'ex allenatore del Napoli dietro un indennizzo tra i 6-7 milioni. Non si tratta dunque di nessuna clausola così come capitò quando firmò il contratto con il Napoli. Sono tutti d'accordo, ma l'ok definitivo dovrà arrivare da Abramovich.