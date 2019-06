Sarri alla Juve, Pedullà: "Oggi a Monaco gli ultimi dettagli burocratici: voleva solo i bianconeri, firmerà un triennale"

Alfredo Pedullà sulle pagine del Corriere dello Sport racconta ormai le ultime sull'approdo di Sarri alla Juve

Prossimo allenatore Juve, trattativa Sarri ai dettagli

"Messi a posto i dettagli, si viaggerà velocemente verso il giorno che porterà il Comandante a Torino per firma, presentazione, visita alla Continassa e alle strutture. L’accordo con Andrea Agnelli sul contratto era stato già raggiunto e anche in questo caso il Chelsea era stato regolarmente avvertito. La Juve rileverà il biennale che avrebbe legato Sarri ai Blues fino al 2021, più o meno alle stesse cifre (tra i 6,5 e i 7 milioni), ma non escludiamo che possa essere inserita un’opzione, oppure direttamente un triennale. In ogni caso, si tratta di aspetti non prioritari rispetto al senso del discorso. Riepilogando: Sarri era uscito dal Chelsea, qualche mese fa, senza nascondersi e dopo un confronto molto cordiale e leale. Lo hanno accostato con forza a Milan e Roma, qualcuno al Tottenham, oppure chissà a chi. Voleva soltanto la Juve: l’avrà. Magari tuffandosi oggi, idealmente, dallo yacht di Roman Abramovic".