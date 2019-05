Sarri-Juve, Repubblica: "Nell'entourage di Maurizio c'è già chi si informa sulla reazione napoletana: l'amarcord non peserà sul tecnico pronto ad accettare l'offerta di Agnelli"

Calciomercato Juve, prossimo allenatore - Sarri alla Juventus sarà il tormentone almeno dei prossimi giorni. Le indiscrezioni vogliono l'attuale allenatore del Chelsea in pole per guidare i bianconeri la prossima stagione. Secondo l'edizione odierna di repubblica il tecnico non si farà influenzare dal passato al Napoli e accetterà senza troppi problemi.

Sarri-Juve, gli ultimi aggiornamenti