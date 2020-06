Sarri insiste per Milik, la Juve offre tre contropartite tecniche: le ultime

Calciomercato Napoli - Napoli-Juventus, oltre alla finalissima di Coppa Italia, sarà anche un'opportunità di mercato per le parti. Il nome al centro dei discorsi resta lo stesso, quello di un Arkadiusz Milik in scadenza di contratto e ormai lontano dall'azzurro date le resistenze per un rinnovo contrattuale.

Mercato Napoli, Sarri insiste per Milik

Maurizio Sarri, dall'altra parte, accoglierebbe volentieri il centravanti polacco a Torino. Ma Aurelio De Laurentiis chiede almeno 40 milioni di euro per chiudere l'affare, una cifra ritenuta però elevata dalla società bianconera. La quale, pertanto, sta cercando di abbassare le pretese con una contropartita tecnica.

Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, i nomi essenzialmente caldi sono tre: Federico Bernardeschi, Daniele Rurani e Cristian Romero che in estate rientrerà dal prestito al Genoa. Tuttavia la società partenopea di contropartite non ne vuole sapere, ma la componente tempo sarà fondamenta per il giocatore che nel frattempo vede di buon occhio un trasferimento in Piemonte. Bisognerà trovare una quadratura velocemente, altrimenti il rischio di perderlo poi a parametro zero è concreto.